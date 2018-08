Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin maruz kaldığı finansal terör ataklarına karşı aldığı etkili tedbirlere, her geçen gün yenileri ekleniyor. Ticaret Bakanlığının himayesinde, ülkeye döviz girdisi sağlayan ihracatçıların finansman ihtiyacı için önemli bir adım atıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Eximbank arasında, kaynak kullanımına ilişkin protokol imzalandı. Bu protokolle TİM’in kaynaklarının gerekli olması durumunda; Eximbank aracılığıyla ihracatçılara kullandırılmasının önü açıldı. Yükselen döviz kurlarının ihracatçıları olumsuz etkilememesi adına bu tedbiri alan TİM; elindeki yedek akçeleri ve Türkiye Tanıtım Grubu kaynaklarının bir kısmını Eximbank’a sunacak.



FİNANSMAN ÇEŞİTLİLİĞİ

İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Eximbank’ın finansal çok önemli bir aktör olduğunu, ihracatçıların finansman çeşitliliğini sağlayarak desteğini her geçen gün artırdığını vurguladı. Bakan Pekcan, “Herhangi bir sermaye problemi yoktur, sadece sermaye artış talebimiz vardır ki, ihracatçımıza daha fazla destek olabilelim. Böyle bir dönemde TİM’in attığı bu adım, son derece anlamlı. Onlar, Eximbank’a uzattıkları elin 10 mislinin kendilerine kredi olarak geleceğinin bilincindedir. İhracat ailemizin iki önemli kuruluşunun stratejik projede bir araya gelmiş olmasından kıvanç duyuyorum” dedi.



ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

TİM Başkanı İsmail Gülle de, “Tamamen siyasi sebeplerle ekonomimize saldırıyorlar. Hükûmetimiz, ekonomik ve siyasi tüm tedbirleri aldı. İş dünyası olarak da biz elimizden geleni yapıyoruz. Yükselen döviz kurları nedeniyle ihracatçılarımızın zor duruma düşmesini istemedik. Ülkelerin birbirlerine karşı gümrük duvarlarını yükseltmelerinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu kapsamda ülkemize yöneltilen hamlelere de verilecek cevapların her zaman destekçisiyiz” diye konuştu.