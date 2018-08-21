Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan ilk İstişare Kurulu Toplantısının ayrıntıları belli oldu. Toplantıda, Bakan Pekcan ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) başkanlarının dile getirdiği konu başlıkları dikkate alınarak Özel Çalışma Grubu oluşturuldu. Özel Çalışma Grubu; Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Avrupa Birliği ile ilişkiler, “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”, hedef ülkelerde açılacak Türkiye Ticaret Merkezleri konularında çalışmalar yürütecek.



HER AY TOPLANACAKLAR

Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında görüş ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili diğer bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan da katkı sağlanacak. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her ay toplanacak İstişare Kurulunda, ele alınacak konuya göre kamudan, özel sektörden ve akademi dünyasından uzmanların katılımıyla özel ihtisas çalışma kurulları kurulabilecek.



İKİNCİSİ 20 EYLÜL’DE

İlki geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İstişare Toplantısının ikincisinin 20 Eylül’de yapılması kararlaştırıldı. İstişare Kurulu, ekonominin tüm paydaşlarını bir araya getirerek, Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine yönelik çalışmalar yapmayı, sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde sıkıntıları ve çözüm önerilerini ele alarak politikalar belirlemeyi amaçlıyor.



TÜM ENGELLER AŞILACAK

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve iki saat süren toplantının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İstişare Kurulu Deklarasyonunda “Bizler, ülkemizin müreffeh yarınları için güçlerimizi birleştirerek işbu deklarasyonun altına imzalarımızı atarken, ülkemizin aydınlık geleceğine giden yolda karşımıza çıkan tüm engelleri aşmak için söz veriyoruz; durmayacağız, yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz” ifadeleri yer almıştı.