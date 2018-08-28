Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıllar boyunca kötü günler geçiren turizm sektörü bugüne kadar hiç bir arada görmediği turisti Kurban Bayramı’nda gördü. Tesislerde yüzde 100 doluluğa ulaşılırken, yoğun talep üzerine ek yataklar koyuldu. İşletmeciler, çaresiz kaldıklarında kendi odalarını bile tatilcilerin hizmetine sunduklarını söylerken, esnaf da çifte bayram yaşadı. 9 günlük bayram tatilinin ekonomiye ciddi anlamda katkı sağladığına dikkat çekenTürkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya “18-25 Ağustos dönemini kapsayan Kurban Bayramı tatilinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandı. Biz bayramda 1,5 milyona insanın tatile çıkmasını bekliyorduk. Tatile gidenler beklentilerimizin de üzerinde seyretti. Yoğun ilgi nedeniyle ek seferler düzenlendi. Bu bayramda tatile giden kişi sayısı 2 milyona yaklaştı diyebiliriz. Bu hareketin oluşturduğu ekonomik hacim ise 2 - 2,5 milyar TL civarında oldu” diye konuştu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da turizm sezonunun ve bayramın çok bereketli geçtiğini belirterek şunları kaydetti: Gelenlerin ayağına sağlık. Çok meşakkatli 9 günlük bayram tatili sonucunda ortaya güzel bir resim çıktı. Sıkıntılı yıllarımız sonrası Güney Ege Bölgesi ve Türkiye ekonomisine bayram tatili ciddi ekonomik katkı sağladı. Uzun yıllar özlediğimiz bir tabloydu. Bu kalabalığın altında başarı ile kalktık. Dünyanın 6’ncı turist kabul eden ülkesiyiz. Bu bayramda iş tecrübemiz ve bilgi birikimimizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Kaza ve bela olmadan bayram tatilini bitirdik.

Kendi yataklarını tatilcilere verdiler

Datça’da 9 günlük bayram tatilinde, artan talep karşısında soruna ek yataklarla çözüm arayan işletmeciler, çaresiz kaldıklarında kendi odalarını bile tatilcilerin hizmetine sundu. Sadece otelciler değil, gözlemecinden restoran işletmecilerine, dondurmacıdan mısırcıya kadar hemen herkes, yoğun turizm hareketliliğinden payını aldı. Datça’da 16 yıldır yaz aylarında plajlarda çalışan Bahadır Arslanbek, böylesi yoğunluğun hiçbir zaman olmadığını söyledi. 24 Haziran seçimleri ve döviz kurundaki artışa rağmen turizmin tavan yaptığını kaydeden Arslanbek, “Datça’da hiç olmadığından fazla bir kalabalık vardı” dedi. Datça’daki plajda gözleme yapıp, satarak geçimini sağlayan 4 çocuk annesi Dudu Art ise Kurban Bayramı tatilinde hiç olmadığı kadar iş yaptığını belirterek, “Sezon başında biraz endişeliydik. ‘Acaba bu sezon nasıl olacak?’ diye düşünüyorduk. Bayram tatili yüzümüzü güldürdü. Çok yoğun günler geçirdik. Krize inat, turizmde rekor kırıldı” diye konuştu.

Çadırda ve araçlarda konakladılar

Fethiye’de tatil boyunca tüm tesislerde yüzde 100 doluluğa ulaşılırken, otel, motel ve pansiyon bulamayanlar ya otomobillerinde ya da kurdukları çadırlarda kaldı. Kumburnu Tabiat Parkı Plajı’nı 9 günlük tatilde 100 bin tatilcinin ziyaret ettiği kaydedildi. Ayrıca yamaç paraşütü şirketleri de yoğunluk yaşadı. Babadağ’da, 9 gün boyunca, hava güzel olduğunda yapılan uçuşlarla paraşüt şirketleri, en bereketli bayramı yaşadı. Tatil boyunca Ölüdeniz’e turist akını sebebiyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Bülent Uysal, “En bereketli bayramı geçirdik. Oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yer bulamayanlar araçlarında geceledi. 3 günlük trafik sıkışıklığı yaşadık. Bundan da şikayetçi değiliz. Turizmcilerin yüzü güldü” dedi.

Bodrum doldu taştı

Bayram tatilinde yaklaşık 2 milyon tatilcinin geldiği Bodrum’da da hem esnaf hem turizmci dolu dolu bir bayram yaşadı. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum’da bayramın iyi geçirildiğini, doluluğun yüzde 100’e ulaştığını söyledi. TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise gelecek bayramlarda da aynı doluluğu beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: 2 yıldır Bodrum böyle bir bayram, böyle bir doluluk yaşamamıştı. Seçimler nedeniyle vatandaşlar haziran ayındaki tatil planlarını ağustos ve eylüle kaydırmış olabilir. Bundan sonra da bayramların böyle dolu geçeceğine inanıyorum.