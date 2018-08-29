Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ray Sigorta, sektörün en köklü şirketleri arasında yer almasıyla beraber son dönemde piyasaya sunduğu yenilikçi ürünlerle de sık sık gündeme geliyor. Sektörde elde ettikleri tecrübenin tüm iş süreçlerine yansıdığını söyleyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan “Sigortacılığın temelleri güven üzerine kurulmuştur. Müşteriler nezdinde marka algısının değerlendirildiği bir araştırmada, Ray Sigorta olarak en değerli 100 marka arasına girdik. Ulaştığımız bu başarının altında 60 yıllık tarihimiz boyunca müşteri ile aramızda büyük gayretlerle oluşturduğumuz güven bağı bulunuyor. Müşterinin bize duyduğu bu güven ise her alanda daha sıkı çalışmamız, kuruluş vizyonumuzda da olduğu üzere ülkemizin sigorta ihtiyaçlarına doğru ve ekonomik çözümler oluşturmamız için bizi motive ediyor” diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: Ray Sigorta vizyonuyla, emeğiyle güçlenmiş ve sigorta sektörünün en köklü şirketlerinden biri olmuştur. Türkiye’nin en değerli 100 markası içerisine taşıdığımız Ray Sigortayı, 60 yıl içerisinde hep birlikte büyüttük ve büyütmeye devam edeceğiz. 2007 yılında Avrupa’nın lider sigorta gruplarından VIG bünyesine katılmamızla beraber her zamankinden daha güçlü bir konumda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de sektördeki diğer oyunculara örnek olacak uygulamalarla gündeme geleceğimizi söyleyebilirim. Ray Sigorta ismi geçmişte olduğu gibi gelecekte de sigortalılara güven vermeye devam edecek.