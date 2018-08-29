Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 15 Ağustos itibarıyla şeftali ihracatı rekor seviyeye çıkarak 101,8 bin tona ulaştı. Çanakkale ve Bursa önde olmak üzere birçok kentte üretilen şeftalide ihracat, bu tarih itibarıyla yüzde 58 arttı ve 64 bin tondan 101,8 bin tona çıktı. Elde edilen gelir ise yüzde 37,6 artışla 55,2 milyon dolardan 76 milyon dolara ulaştı.

EN ÇOK RUSYA’YA

Söz konusu dönemde en fazla ihracat, 62,7 bin tonla Rusya’ya yapıldı. Türkiye’den gönderilen her 100 kilogram şeftalinin yaklaşık 61 kilogramını Rusya aldı. Toplam ihracatın yüzde 61,6’sının yapıldığı Rusya’ya dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,3 artarak 42,3 bin tondan 62,7 bin tona çıkarken, değer olarak ise yüzde 34,7 yükselişle 44,4 milyondan 59,8 milyon dolara ulaştı. Şeftali ihracatında Rusya’nın ardından 17,5 bin tonla Irak, 5,6 bin tonla Suriye ve 5,2 bin tonla Suudi Arabistan geldi. Irak’a dış satım yüzde 80, Suriye’ye yüzde 191 ve Suudi Arabistan’a ise yüzde 4,8 arttı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, 100 bin tonluk ihracatın üretime göre düşük olduğunu ifade ederken coğrafi işaret sebebiyle daha hızlı ihracat artışı beklediklerini söyledi.