Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, kilo fiyatı 10-12 TL’ye ulaşan limonla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Arz daralınca fiyat yükselmişti. Şimdi yeni mahsülün arzı, ağustos sonu eylül başı gibi başladı. Hasat çok yeni, biraz yavaş ilerliyor. Geçen ay üreticide fiyat yüzde 59 azalarak, 3 lira 65 kuruştan 1 lira 50 kuruşa indi. Markette de 7 liralara kadar çekilme var. Önümüzdeki günlerde hasat daha da yoğunlaşacak. Piyasaya ürün arz artacak. O zaman fiyatların normal seyrine dönmesini bekliyoruz. 1,5 liralık fiyat, ağaç üzerindeki satış olup, kesim, işleme, sarartma ve ambalajlama alıcı tarafından yapılmakta. Alım fiyatına bu masraflar eklendiğinde, ürünün alıcıya maliyeti 2 lira 80 kuruş ile 3 liraya ulaşıyor. Yeni ürünün piyasaya girmesiyle birlikte, fiyatların market raflarında da yüzde 25-30 gerilemesini bekliyoruz” dedi.