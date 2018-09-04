Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin turizm başkenti olmasının yanında dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Antalya, yıl sonunda 14 milyon yabancı turist rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Şehrin kısa vadedeki hedefi ise 20 milyon turiste ulaşmık. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel bu hedefi “Turizmde adeta altın çağı yaşıyoruz. Bir günde Antalya’da 2,5 milyon turisti ağırlayabiliyoruz. Bazıları inanmayabilir ama çok yakında Antalya 20 milyon turisti ağırlayacak” dedi. Sene başında Antalya için bu yıl sonu turist hedefinin 14 milyon olarak konulduğunu hatırlatan Türel, bu yıl tüm yılların rekorunun kırılacağını, bugünkü rakamların bunu teyit ettiğini, bu hızla devam etmesi hâlinde yıl sonunda 14 milyon turist rakamına ulaşılacağını söyledi.

Kendisinin 2001 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğu dönemde “Antalya’ya birkaç yıl içinde 7-8 milyon turist gelecek” dediğinde, bunun hayal olarak değerlendirildiğini anlatan Türel “O zaman gülenler sonra gelip haklı çıktığımı söylediler. Bugün de birileri inanmayacak ama birkaç yıl sonra 20 milyon turisti ağırlayacak Antalya. Antalya birçok zenginliğiyle turistlerin ilgisini çeken şehir.

Antalya’nın turizm noktasında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Türel, şehirde bu kadar turist yoğunluğu yaşanırken, halkın yoğunluğu hissetmediğini kaydetti. 2002 yılından sonra hükümetin, 2004’te de kendisi göreve geldiği dönemden bu yana altyapıda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Türel, mevcut altyapının 20 milyon turist hedefini de karşılayabilecek noktada olduğunu vurguladı.

Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ilgi ve destekleriyle Antalya’yı 2050’li yıllara taşıyacak altyapıyı planlayarak, uygulamaya geçtiklerini sözlerine ekledi.

BU KALİTEYİ BAŞKA YERDE BULAMADILAR

Antalya havalimanına bir günde 200 bine yakın yolcunun havayoluyla indiğini, doğası, tarihi, denizi, kumu, güneşi ile kentin marka olduğunu söyleyen Türel “Antalya’nın rekabet edilemez yönü, turizmde fiyat-kalite uyum dengesi. Bu yüzden Antalya ile dünyada bu noktada rekabet edebilecek bir şiher yok. Dünyada Antalya’nın, Türkiye’nin dışında şansını başka ülke ve şehirlerde deneyip de buradaki mutluluğu bulamadıkları için Antalya’ya dönüş bu denli güçlü oldu. Bu dönüş zirveye doğru ilerleyecek” ifadesini kullandı.

TURİST ARTTI, OTEL DOLDU, YATIRIMCI İYİ KAZANDI

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Türkiye otellerinde 7 ayda yüzde 64,3’lük artışla 22,5 milyon TL’lik kira gelirine ulaştıklarını belirterek, Türk turizminin hızla eski parlak günlerine döndüğünü ifade etti. Karaoğlu, turizm sektöründe 3 yıl önce başlayan sıkıntıların yerini hızlı bir yükselişe bıraktığını, Türk turizminin eski parlak günlerine döndüğüne dikkat çeken Karaağaoğlu, bu durumun ekonimiye direkt etkisinin olduğunu vurguladı. Kongre turizminin de eski canlılığına kavuşmasıyla artık otel yatırımcılarının yeni yatırımlar konusunda eskisi gibi iştahlı olacağı tahminini yapan Karaağaoğlu “Akfen GYO olarak bu dönemi sabırla bekledik. Türkiye’de geçen yıl açtığımız 15’inci otelimizle oluşturduğumuz portföy de gelir anlamında sürdürülebilirliğini zor dönemlerde ispat etmiş oldu” dedi. Karaağaoğlu, oda başı gelirin yüzde 26,2 artışla 172,2 lira olduğunu, Rusya’daki 4 oteli de dikkate alındığında 19 otelde 3 bin 342 odaya ulaşan Akfen GYO’nun Ocak-Temmuz 2018’de avro üzerinden gelirlerinin ise yüzde 27,8 artışla 7,2 milyon avroya ulaştığını söyledi.