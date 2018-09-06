Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından 1 Eylül’de açılan Türkiye doğalgaz borsasında alım-satım işlemleri Türk Lirası üzerinden yapılacak, günlük referans fiyat da TL olarak belirlenecek. Bu sayede ilerleyen yıllarda bölgede gerçekleşecek doğalgaz ticaretinde, Türk Lirası işlemler belirleyici olacak. Resmi Gazete’de yer alan EPDK kararına göre; doğalgaz borsasında piyasa oyuncuları tarafından fiyat teklifleri bin metreküplük miktarlar üzerinden gerçekleşecek. Piyasa oyuncuları, söz konusu miktar için 2 bin liraya kadar fiyat teklifi verebilecek. İlk 4 gün içerisinde yapılan işlemlerde fiyat ortalaması, 1650 lira seviyelerinde oluşmaya başladı. Bu alanda bir ilke imza atan Türkiye; Hazar bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz havzası, Orta Doğu ve Balkanlarda etkileri olabilecek fiyat oluşumunun adımını attı. Zaman içerisinde piyasaya olan ilginin artması ve ticaretin derinleşmesi ile birlikte, fiyatlar daha rekabetçi bir yapıda oluşmaya başlayacak. Türkiye doğalgaz borsasında oluşan günlük fiyatlar, bölgedeki ülkeler arasında da referans alınmaya başlanacak.

HEDEF, MERKEZ OLMAK

Son yıllarda Türkiye’nin, doğalgaz ticaret merkezi olması hedefinde kararlı ve emin adımlarla ilerlediği görülüyor. Haziranda Başkan Erdoğan ve 5 yabancı devlet başkanı tarafından açılışı yapılan TANAP Projesi, Rusya ile yürütülen Türk Akımı Boru Hattı Projesi, hızla devreye alınan Yüzen LNG Tesisleri (FSRU), yer altı depolama kapasitelerindeki artışlar, sınır ötesi ticarete ilişkin düzenlemeler ile, Türkiye’nin merkez olma hedefine gün geçtikçe yaklaştığı görülüyor.