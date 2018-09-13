Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurundaki hızlı yükselme sebebiyle kısa dönemli de olsa avantajlı durumda bulunan ihracatçılar, kur dengesizliği sebebiyle iç piyasada yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, sattığı üründe kafasına göre zam yapanlara müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Gülle, “Burası eski Türkiye değil. Gerek tarım ürünlerinde yapılan manipülatif uygulamalarla gerekse malı kısmakla pres oluşturup fiyat belirlemekle yapılan işlerin hepsi takip ediliyor. Yerli malımızda bile zam yapılması üzüntü verici ama devletimizin bu konuda yaptırımları olacaktır” dedi. Dövizde son günlerde yaşanan artışı bahane ederek ürünlerine zam yapanları kınadıklarını söyleyen Gülle “Türkiye’nin bekası için herkes tek yürek olmalı. Ürünlerine haksız zam yapanları durumun fırsatçıları olarak görüyoruz. Bunlar ticaretten günlük fayda peşinde koşanlar. Ama ilgili bakanlıklarımız takipte. Yaptırımlar olacaktır” dedi.

SPEKÜLATİF KUR LEHİMİZE DEĞİL

Gelirleri artmasına rağmen spekülatif kuru ihracatçının lehine yorumlayamadıklarını söyleyen Gülle “Bu kadar spekülatif dalgalanma hem ülkenin hem ihracatçının zararına. Çünkü fiyat dengesini bozuyor. Kabul edilen bir şey var ki, şu anda kur avantajı var elimizde. Bunu sonuna kadar kullanıp daha fazla ihracat yapmalıyız. Komşu ülkelerle ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde ihracat artıyor, bozulduğunda düşüşe geçiyor. Irak, Suriye ve İran’da yaşanan sorunlar çözüldükçe ihracat daha hızlı artacak” dedi. İhracatçının bu yıl için 170 milyar dolar hedefi bulunuyor.

İngiltere ile ticaret anlaşması imzalandı

Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere) arasında ticari iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, 6. Dönem Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı (BREXİT) sonrası Londra da düzenlen ilk Türkiye - Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısına katılmak üzere Londra da bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki gün sürecek resmî temaslarda bulunuyor. Toplantılarda ticaret ve yatırım ilişkileri, finansal hizmetler ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri ele alınıyor. Yine, enerji alanlarında işbirliği, turizm ve vize konularının görüşüleceği toplantıda bilim ve inovasyon alanlarında da yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde de duruluyor. Pekcan, ziyaret kapsamında Birleşik Krallık’ın kanaat önderleriyle bir araya gelecek, daha sonra kadın girişimcilerle görüşecek ve Arjantin’e gidecek.