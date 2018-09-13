Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Millî havacılık ve uzay teknolojileri alanında en büyük adım TEKNOFEST ile atılıyor. 3. havalimanında Türkiye tarihinin en büyük ödüllü yarışmalarına ev sahipliği yapacak TEKNOFEST teknoloji tutkusunun tüm topluma yayılarak geleceğin teknoloji liderlerine öncülük edecek. 20 Eylül’de kapılarını herkese açacak festival 23 Eylül’e kadar sürecek. Festivalin tarihi de özel bir anlam taşıyor. Bu tarihle 2023 hedeflerine vurgu yapılırken, havacılık alanındaki teknolojilerinin temelleri de yine burada atılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen festivalde 2 binin üzerinde yarışmacı 14 kategoride 750 takım hâlinde yarışacak. Ön elemelerin başladığı yarışmalara 30’un üzerinde kurumun destek veriyor. Yarışmalarda Aselsan, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmalarının, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasının, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu yarışmasının paydaşlığını yapıyor.

EN KÜÇÜK YARIŞMACI 8 YAŞINDA

Festival boyunca deneyim atölyeleri, elektronik motor yapım atölyesi, İHA atölyesi, robotik kodlama atölyesi gibi çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Atak helikopteri, F4, F16, İHA, SİHA, Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt gösterileri, balon gösterileri, bilim-uzay sergisi ve konserler de festivale renk katacak. Herkese açık olacak festivalde ziyaretçiler her türlü hava haracını da görme imkanı bulacak. TEKNOFEST, dünyanın en hızlılarının yarışacağı World Drone Cup’a da ev sahipliği yapacak. World Drone Cup organizasyonuna 25 ülkeden toplam 64 sporcu katılıyor. Yarışmanın en küçük konuğu olan 8 yaşındaki Çinli yarışmacı da ağabeylerine karşı yarışacak.

GELECEK 10 YILI HEDEFLİYORUZ

Yediden yetmişe herkesi festivale beklediklerini dile getiren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar “Millî teknoloji hamlesini hayata geçirmek, toplumsal dip dalgayı harekete geçirmek adına bu festivalle ilk adımı atıyoruz. Ülkemizi havacılık ve uzay teknolojileri alanında hak ettiği yere getirmek için çok büyük rol oynayacak” dedi. Bugünkü sürücüsüz otomobil teknolojilerinin arkasında bu tür yarışların yattığını anlatan Bayraktar “Bugün araçlar akıllı otomobillere dönüşüyor. Bunun temelleri 14 sene önce ABD’de düzenlenen bir yarışma ile atıldı. O günün şartlarında dünyanın her tarafından takımlar katıldı. O yarışmada araçlar en fazla insansız 350 metre gidebildiler. Sonraki yıllarda başarıyla o parkuru tamamlayarak bugünkü sürücüsüz araçların temelleri atıldı. O gün o yarışmaları kazananlar bugün akıllı araba yapan teknoloji şirketlerinin başındalar. TEKNOFEST ile gençlerimiz geleceğin teknolojilerine liderlik edecek. Onları 10 sene sonrasının teknolojilerine hazırlayacağız” diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlût Uysal da tüm hazırlıkların tamamlandığını, İstanbul’un dört bir yanında otobüs seferleriyle havalimanına yolcu taşıyacaklarını söyledi.

BİR ARAYA GELDİLER

Festivale sayılı günler kala Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ( T3 VAKFI ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde etkinliğe destek veren tüm paydaş kuruluşlar Yeşilköy Havacılık Müzesinde düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya geldi.

ROKET ATIŞLARI BAŞLADI

Festival ile birlikte Türkiye tarihinde ilk defa roket yarışması yapılacak. Roketsan’ın desteğiyle düzenlenen yarışmada roket atışları 11-14 Eylül tarihlerinde Tuz Gölünde başladı. Roketlerin 4 kg yükü en az 3 km yükseğe fırlatması gerekiyor.

TÜBİTAK’ın insansız hava aracı yarışması, Türksat’ın model uydu yarışması ve İGA’nın model uçak yarışması bu yıl TEKNOFEST’te gerçekleştirilecek.

Festivalin en dikkat çeken yarışması ise Savaşan İHA Yarışması. Bizzat Selçuk Bayraktar’ın şartnamesini hazırladığı yarışma ile havadan havaya görev yapan insansız hava araçları geliştirilmesi hedefleniyor.

Sürü İHA, İnsansız Su Altı Sistemleri ile İnsansız Hava Aracı Destekli İnsansız Kara Aracı Yarışmaları yapılacak. İHA’lar ve İKA’ların bir arada görev yapacak.

Robotaksi yarışması ile sürücüsüz araçların geliştirilmesi hedefleniyor.