Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin sergilendiği SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Dünya Ticaret Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu sene ilk defa gerçekleşen fuarda 135 firma yeni silah ve sistemlerini tanıttı. Fuarda “Zeytin Dalı Harekatı”nda kullanılan 24 saatten fazla havada kalabilen “Bayraktar TB2” adlı insansız hava aracı dikkat çekti. PTT’nn kargo teslimatı yapan drone da ilk defa fuarda görücüye çıktı. Savunma sanayisinde kullanılmak üzere geliştirilen “Alparslan 1071” adlı ürün ise düşmanı yanıltmak üzere geliştirildi. Fuarın açılışında konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği noktaya dikkat çekerek, “Savunma sanayi öyle bir alan ki, ücretini dahi ödediğiniz zaman kısıtlamaya bağlı olduğumuz için tedarik edemiyorsunuz. Butik üretim olduğu için AR-GE ve geliştirme maliyetleri yurt dışından hazırlandığı zaman çok yüksek oluyor. Savunma sanayiindeki alt ana sistemleri biz kendi üreticilerimize, yerli tasarım firmalarımıza teknoparklardaki girişim firmalarımıza güvenip sahip çıkarsak inanın onlar AR-GE’si üretimi dâhil yurt dışından hazır alınanlara nazaran çok daha etkin şekilde buna çözüm geliştirir. Bağımsız bir şekilde bu teknolojileri de kazanmış oluruz” dedi. Millî teknoloji hamlesine sahip çıkarak teknolojik anlamda çok başarılı işlere imza atıldığının altını çizen Bayraktar şöyle konuştu: Bugün artık Türkiye, kendi geliştirdiği platformlarla ana platform üretici gücüne erişti. Şimdi bizim komponent ve bileşenlerdeki teknolojilerde derinlik kazanarak ilerlememiz gerekiyor. Bunun için önümüzde hiçbir engel yok. Şimdi bizim yaptığımız İHA, SİHA, savaş helikopterlerimiz, eğitim uçaklarımız, savaş gemilerimiz var. Artık yurt dışından gelen stratejileri ithal etmeyeceğiz. Eğer biz onların kavramlarını kullanırsak onlardan temin edilen bilgisayar kontrollü tezgahlar onların istediği an, uzaktan kontrolle bir anda çalışamaz hâle gelir. Tesislerimizde makinelerin yerleri değişirken onlardan izin almak durumunda kalırız. Bundan 10 yıl önce parasını ödeyip talep ettiğimiz hâlde SİHA’ları bize vermiyorlardı. Şimdi artık haftada bir SİHA üretir hâle geldik. Hem de onlardan daha ileri seviyede SİHA üretiyoruz.

Bilim insanlarını ülkeye getireceğiz

SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Fuarının açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank bilim insanların ülkeye dönüşü için çalışma yaptıklarını belirterek “Maalesef beyin göçüyle kaybediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın 100 günlük icraat programında da ilan ettiği gibi bilim insanlarının ülkeye dönüş seferberliği konusunda TÜBİTAK ile Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı hazırlıyoruz” dedi. Savunma sanayinde AR-GE’ye büyük destek verdiklerini ifade eden Varank “Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonunda millet olarak bir kere daha gördük ki, kendi yerli ve millî gücümüzle aşamayacağımız hiç bir engel yoktur. Yaşadığımız bu kadim coğrafyada güçlü kalmak bir tercih değil, mecburiyettir” diye konuştu.