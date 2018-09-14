Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eminevim başlattığı yeni kampanyada ev teslim tarihlerini 17 ay öne aldığını duyurdu. Düşük taksit imkanının yanısıra teslimatların da daha erkene çekildiği belirtilen kampanyanın şimdiden ilgi odağı olduğu öğrenildi.

Ülkemizin köklü, sektörün duayen firması Eminevim, milli ve yerli ekonomiye tam destek vermek, sektörü nakit döngüsü üzerinden rahatlatmak için düğmeye basarak, teslimatları öne çektiğini duyurdu.

Türkiye’nin 81 ilinde 100’den fazla şubesiyle 28 yıldır faaliyet gösteren sektörün en önemli ismi olan Eminevim, insanımızın temel ihtiyaçlarını faizsiz yöntemlerle karşılamak, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamak için de önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Eminevim başlattığı yeni kampanya üzerine yaptığı yazılı bilgilendirmede, düşük taksitlerle dahi ev sahibi olunabilen gruplarda teslimat tarihlerini 17 ay öne aldığını duyurdu.

Elbirliği Sistemi'nin kurucusu Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ise, sistemin formulünün dayanışma ve el birliği olduğunu anımsatarak; “Şimdiye kadar 125 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yaptık,” dedi.

Üstün, açıklamasında; “Eminevim Sistemi dayanışma ve güvene dayalı finansman sistemi. Biz 28 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 125 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yaptık ve kimseyi mağdur etmedik. Yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak. Bu sistem, düşük ve orta gelirli olup konut ve araç sahibi olmak isteyen veya yatırım yapmayı hedefleyen kişilerin bu isteklerine fırsat veren köklü bir sistemdir,” diye konuştu.

Elbirliği Sistemi ile kişilerin tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabildiklerini kaydeden Emin Üstün, şöyle devam etti; “Eminevim sayesinde ayda ortalama 1.500 kişi konut ve otomobil sahibi oluyor. Türkiye genelindeki şubelerimizle alt ve orta gelir seviyesindeki insanlarımızın ev sahibi olmasına fırsat veriyoruz. Eminevim müşterilerinin kendisine olan güveniyle büyümeye devam ediyor.”