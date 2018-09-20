Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Uzun zamandır Türkiye’ye geleceği konuşulan Amazon nihayet açıldı. 1 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en büyük şirketi olan Amazon, amazon.com.tr üzerinden Türkiye’de satışlarına başladı. Tüketiciler Amazon.com.tr üzerinden milyonlarca ürüne, yüzde 60’a varan indirim oranları, 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz teslimat ayrıcalığıyla ulaşabilecek. Amazon’da ise şu an bini aşkın işletme aktif satış yapıyor. Biz de Amazon’da dükkan açmak ya da alışveriş yapmak isteyenler için yapılması gerekenleri 10 soruda derledik.

1 - Nasıl alırım?

Tüketiciler, Amazon’a web sayfasından (amazon.com.tr) ulaşabilir. Ya da Apple Store veya Google Play’den telefonlarına ücretsiz indirerek hemen alışverişe başlayabilir.

2 - Nasıl satarım?

Geçerli bir şirket sicil numarası, Türkiye vergi numarası, kimlik belgesi, e-posta hesabı, banka hesabı ve kredi kartı kullanan herhangi bir şirket Amazon’da satış yapabilir. Şahıs şirketi sahiplerinin T.C. kimlik numaralarının yanı sıra vergi levhalarında yazan şirket vergi numaralarını da yazmaları gerekmektedir.

3 - Hangi ürünlerin satışını yapılabilir?

Şu an ilk etapta 15 kategoride satış yapılabiliyor. Bilgisayar, bebek ürünleri, elektronik ürünler ve aksesuarlar, ev ve mutfak ürünleri, ev eğlence sistemleri, dekorasyon, fotoğraf makinesi ve fotoğrafçılık ürünleri, kitap, kişisel bakım aletleri, ofis ürünleri, oyun konsolları ve oyunları, oyuncak & çocuk oyunları, spor ve outdoor ürünleri ile telefon ve aksesuar satışı yapılabilir.

4 - Hangi ürünlerin satışı yapılamaz?

Amazon.com.tr ikinci el, kullanılmış, yenilenmiş, el yapımı ve koleksiyon ürünlerinin satışına izin vermiyor. Ayrıca Amazon politikası tarafından yasaklanan ürünler ile pazarlanması ve satışı yasa dışı kabul edilen uyuşturucu, silah, mühimmat ve tütün gibi ürünlerin satışı yapılamıyor.

5 - Kargo bedeli ödeyecek miyim?

Amazon’da standart teslimat ve ekspress teslimat olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Standart teslimatta, ürünler İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için 2-3 iş gününde teslim ediliyor. Diğer şehirlerde bu süre 3-5 iş günü. Standart yöntemde teslimat başına kargo ücreti 4.90 TL. 100 TL’nin üstündeki siparişlerde teslimat ücreti alınmıyor. Bu sınır açılışa özel olarak 31 Aralık tarihine kadar 50 TL olarak belirlendi. Ekspres Teslimatta ise ürünler 1 iş gününde alıcıya teslim ediliyor. Teslimat başına 7.90 TL tahsil ediliyor.

6 - Ya komisyon ücreti...

Amazon.com.tr aylık üyelik bedeli ve satış bedeli üzerinden iki farklı şekilde ücretlendirme yapıyor. Aylık üyelik bedeli 99 lira. Ancak 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt yaptıran tüm satıcılardan belirli bir süre için üyelik bedeli talep edilmeyecek. Ayıca satıcılar sattıkları her ürün için kategoriye göre değişen oranlarda bir satış hizmet bedeli ödüyor. Bu oran diğer firmalarda ortalama yüzde 15 ila 20 arasında iken Amazon yüzde 10 civarında.

7 - Garantisi var mı?

Amazon’un bu konuda “A’dan Z’ye Garanti” uygulaması bulunuyor. Satıcı ile yaşanan problem karşısında müşteri A’dan Z’ye Garanti talebi açabilir. Amazon.com.tr böyle bir talep aldığında, satıcıya talebin detaylarını içeren bir email gönderir ve sipariş ve tedarik ile ilgili bilgileri paylaşmasını talep eder. Ardından Amazon.com.tr bu talebin ne şekilde çözümleneceğini belirler. Bazı durumlarda satıcının üstleneceği şekilde müşteriye para iadesi de gerçekleştirilebilir.

8 - Yorum yazsam...

Müşteriler ürün hakkında olumlu ya da olumsuz beyanda bulunabilir. Satıcı ve ürün yorumları, ürün detay sayfasında görülebilir.

9 - Peki ödemeyi nasıl yapacağız?

Kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Ürüne göre 2, 3 veya 6 ay taksit seçeneği de uygulanabiliyor. Kapıda ödeme ve havale gibi farklı ödemeler kabel edilmiyor.

10 - Hesabımı kapatabilir miyim?

Hesap açmak için uzun vadeli taahhüt gerekmiyor, istediğin zaman hesabınızı kapatabilirsiniz.

Türkiye’den Sam Nicols sorumlu olacak

Amazon’un Türkiye’de faaliyetlerine başlamasıyla Türkiye operasyonlarını yürütecek isim de belli oldu. Sam Nicols Amazon’ün Ülke Müdürü olarak atanırken, Alpagut Çilingir de Amazon Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri oldu. Sam Nicols uzun zamandır Amazon’da çalışan bir isim. 2005 ve 2007 yılları Columbia University‘de MBA eğitimi gören Nicols, İsveç’te bulunan Chalmers University of Technology‘de Araştırma Mühendisi olarak görev yaptı. 2006’nın haziran ve ağustos ayları arasındaki 3 aylık süreçte Amazon’da MBA yaz stajı yapan Nicols, 2010 yılında ise Amazon’daki kariyerine adım attı. 8 yıl boyunca şirkette çeşitli görevlerde yer alan Nicols şimdi de Türkiye’de 150 kişilik ekibe liderlik edecek.