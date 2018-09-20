Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticari araçlar alanında önde gelen uluslararası fuarlardan birisi olan IAA Hannover Fuarı, kapılarını 67’nci defa dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere açtı. 27 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek fuara, yerli üreticiler damga vuruyor. Büyük bir dönüşüm içinde olan sektörde; yeni kamyonlar, çekiciler, otobüs, minibüs ve kamyonetler öne çıkıyor. Ana konsepti elektrikli, hibrit ve alternatif yakıtlı otonom ticari araçlar olan fuarda, Türkiye’den de geniş bir katılım yaşanıyor. Ford, Mercedes, BMC, Otokar, Temsa, Karsan, Anadolu Isuzu gibi Türkiye’de üretim yapan firmalar, en yeni ürünleri ile fuarda büyük ilgi topladı. Fuarda Türk otomotiv sektörü için çok önemli bir gelişme de yaşandı. İlk defa yılın kamyonu, Türkiye’de üretilen bir model seçildi. Ford’un yerlilikte yüzde 90’a yaklaşan yeni kamyonu F-Max, “International Truck Of Year 2019” ödülünün sahibi oldu.

2,5 saatte şarj olup 300 km yol gidiyor

Karsan, 8,1 metre uzunluğundaki şehir içi yolcu otobüsü Atak’ın elektrikli versiyonunu ilk defa IAA Hannover Fuarı’nda dünyanın beğenisine sunuyor. Atak Electric, sadece 2,5 saatte şarj olabilen ve 300 km’ye kadar menzil sunan, tamamen elektrikli altyapısıya dikkat çekiyor. Karsan, 8,1 metre uzunluğundaki konforlu ve ekonomik yolcu otobüsü Star’ın okul versiyonunu da ilk defa Hannover’da tanıttı. Star okul otobüsünde, şoför alkol testi, koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme ve acil çıkış kapısı gibi birinci sınıf güvenlik önlemleri bulunuyor. Star okul otobüsünün seri üretimine aralık ayında başlanacak.

Büyük ödül Ford Trucks’ın

Ford Trucks, yeni çekicisi F-MAX’i Hannover’de tanıttı. Ağır ticari segmentinin öncü oyuncularından biri olmaya hazırlanan F-MAX, uluslararası pazarlarda Ford Trucks müşterilerinin ve filo sahiplerinin taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanarak üretildi. MAX’in geliştirilmesi sürecinde 5 ülkede yürütülen saha çalışmaları sırasında; 900 şoför, 44 filo yöneticisine ulaşıldı ve beklentileri doğrultusunda tasarım aşamasına geçildi. Ford Otosan AR-GE Merkezi ve İnönü fabrikasında süren 5 yıllık üretim sürecinde, 1200 Ford Otosan mühendisi görev aldı. Birçok yerli imalatçı da üretim sürecine katkı yaptı. Konfor, teknoloji ve verimliliğin bir arada olduğu F-MAX; 2,50 metre kabin genişliği, tünelsiz orta bölgesi ve uçak tipi saklama alanlarıyla, uzun yol şoförlerine rahatlık sunuyor.

F-MAX, Hannover’de Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülüne de layık görüldü. Düzenlenen törene Koç Holding Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve üst yönetim katıldı. Ali Koç, “Bugün geldiğimiz noktada, bir aracı, motoru dâhil geliştirip üretebilecek yeteneğe sahip ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü, üretim gücümüzün ve mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

5 milyon km'lik test sürüşü

Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler, 500 beygir gücü ile öne çıkan Yeni Ford Trucks F-MAX’e verilen ödülü aldı. Yakıt ekonomisi, düşük bakım ve işletim giderleriyle dikkat çeken F-MAX; 4 kıtada 11 ülkede, toplamda 5 milyon kilometre testi başarıyla tamamladı.

Kamyona hidrojen takviyesi

Hyundai, IAA Hannover 2018 Ticari Araç Fuarı’nda hidrojen yakıt hücreli yeni kamyon prototipini sergiliyor. Hidrojen yakıtlı araçların öncülerinden olan firma; ix35 ve Nexo modelinde de kullandığı bu teknolojiyi ticari araçlarına aktarmak istiyor. İki yıl önce H350’yi de aynı fuarda sergileyen marka, bu kamyonu 2019’dan itibaren seri üretime geçirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin ilk elektriklisi

Anadolu Isuzu, tüm dünyanın yakından takip ettiği IAA Hannover 2018 Ticari Araç Fuarı’nda 5 yeni aracının ilk gösterimini gerçekleştiriyor. Firma; Citiport 18, Citiport 12 HyPer, Novociti Life Premium, Visigo HyPer, Turquoise ve Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli kamyonunu sergileniyor.

BMC, TUĞRA ile döndü

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA ile yollara geri döndü. Uzun zamandır merakla beklenen TUĞRA, Almanya Hannover’da gerçekleşen IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı’nda ilk defa dünya sahnesine çıktı. Şantiyede veya yolda; her yükte, her koşulda azami performansı sağlayan motor gücüne sahip TUĞRA; verimli motor - şanzıman entegrasyonu ve hafifletilmiş şasi yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Hesaplı yedek parça çözümleri, optimize edilmiş bakım aralıkları ve düşük toplam işletme maliyetiyle cep dostu olan BMC TUĞRA; bütün ömür ve performans testlerinden başarıyla geçerek, yıllarca problem çıkarmadan yoluna devam edeceğini ispatladı.