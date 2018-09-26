Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 bin 324 kilometrelik YHT ve HT hattının inşası devam ediyor. Bununla birlikte 5 bin 395 kilometrelik YHT ve HT hattının etüt-proje çalışmaları sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 15 il yüksek hızlı trenle tanışacak ve toplam uzunluk 10 bin km’ye ulaşacak.

Bu kapsamda; Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT hattında inşa çalışmaları hızla devam ederken, 2019’da Polatlı-Uşak hattının tamamlanması planlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattında altyapı çalışmaları sürüyor. 2019’da test sürüşlerine başlanması hedefleniyor. Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarında da çalışmalara devam ediliyor. Kayseri-Yerköy YHT, Halkalı-Kapıkule HT, Aksaray-Ulukışla (Niğde)-Yenice (Mersin) HT, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya HT ve Sivas-Malatya HT hatları ile Gebze-Sabiha Gökçen Havaalanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yüksek Hızlı Tren hatlarının yapım çalışmalarına da başlanması planlanıyor.

14,2 milyar TL’lik yatırım

2003 yılında 483 milyon lira olan demiryolu yatırımı, 2018 yılında 14,2 milyar liraya ulaştı. Ülkenin dört bir yanı demir ağlarla örülürken, TCDD, kent içi toplu taşımada da önemli projeleri hayata geçirdi. Sadece Marmaray ile 300 milyon yolcu taşındı.