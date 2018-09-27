Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut- İstanbul

Bu yaz hiç olmadığı kadar, özellikle Almanya plakalı yabacı araçları trafikte gördük. Hem sayıları hem de Türkiye’de kalış süreleri oldukça arttı. Avronun değer kazanması üzerine alım güçleri yükselen gurbetçi vatandaşların, gayrimenkul başta olmak üzere çeşitli yatırımlara yöneldiği anlaşıldı. Markalı konut projelerinin yüzde 11’i ağustos ayında yabancı yatırımcılara satıldı. İnşaat sektörünün temsilcileri, yabancı alıcılar kadar Avrupa’da ikâmet eden Türklerin de son dönemde İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde konut alımını hızlandırdığını belirtiyor. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Kazlıçeşme sahilinde hayata geçirdikleri Büyükyalı projesine, gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

YÜZDE 35 DAHA UCUZ

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına 18 adet konut satışı yaptıkları bilgisini veren Akbalık “Satış ofislerimizi sıkça ziyaret ediyorlar. Sebebi ise fiyatsal açıdan alım güçlerinin yükselmesi. Önceden 1 milyon avro olan evin fiyatı, Türk Lirası’na çevirdiğimiz için şimdi 600 bin avroya düştü. Gurbetçilere ev fiyatları geçen yıla nazaran yüzde 35 daha ucuz geliyor” dedi.

TESLİMLER 2019’DA

Akbalık, Büyükyalı inşaatında gelinen son noktayı da paylaştı. Proje sakinlerinin 2019 yılının Eylül ayında dairelerine yerleşeceklerini kaydeden Akbalık “İnşaat hız kesmeden devam ediyor. Sahada 2 bin 300 çalışanımız söz verdiğimiz gibi yaşamın 2019’da başlaması için canla başla çalışıyor. İş planlarımızda, takvimimizde hiçbir aksama yok. Dört etap olarak yola çıkmıştık. Halen satışta olan ilk 3 etabın tamamlanma oranı yüzde 80 ile yüzde 85 düzeyinde bulunuyor. Henüz satışa çıkmayan 4. Etapta ise oran yüzde 35. Tarihi binalarda yüzde 70 tamamlanma oranına ulaştık. İlk günden bu yana sadece konut ya da bir yaşam alanı değil, bir yaşam biçimi geliştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

SAĞLAM ADIMLARLA DÜZLÜĞE ÇIKARIZ

Türkiye ekonomisini de değerlendiren Ahmet Akbalık “Şu anda inişli kalkışlı bir dönem bu. Bazıları için fırsat, bazıları için sıkıntı. Bir tünelden geçiyoruz. Kamu ve özel sektör gerekeni yaparsa aşamayacağımız engel yok. Bu ülke çok badire atlattı. Yaşananları kriz olarak görmüyoruz. 2019 yılının ilk 6 ayı çok sıkı geçecek. Ancak sağlam adımlar atarsak düzlüğe çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.

3. ÇEYREK CİRO REKORU ŞAMPİYONLUK GETİRECEK

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Akbalık, Emlak Konut projeleri arasında yılın ilk 6 ayında 234,9 milyon lira ile ciro rekortmeni olduklarını hatırlatarak “Geride bırakmak üzere olduğumuz 3. çeyrekte, ciromuz 300 milyon lira düzeyinde seyrediyor. 2018’in ilk 9 ayında ciromuz 534,9 milyon liraya ulaştı. Satışa çıktığımız 2016 yılından bu yana da ciromuz 1,4 milyar lira oldu. Toplamda 460 konut satıldı. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptık. İnanıyoruz ki Büyükyalı 3. çeyrekte, bize bir şampiyonluk daha yaşatacak ve 2018’i de liderlikle tamamlayacağız” şeklinde konuştu.