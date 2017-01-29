Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GN Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Güney, Türkiye’de enerjinin büyük kısmının yalıtımsız binalarda tüketildiğine işaret etti. Mayıs ayında yürürlüğe girecek enerji kimlik belgesinin konutlara faydasını değerlendiren Güney, “Mayıs ayından itibaren bu belgeyi almadan alım-satım ve kiralama işlemlerini yapamayacağız. Bu belge ile her binanın enerji sınıfını belirleyemeye başlayacağız. Eskiden insanlar daire bakarken mutfağı ve salonu nasıl diye incelerdi. Son zamanlarda mantolama var mı diye soruyorlar. Artık enerji kimlik belgesini soracaklar. Çünkü bu belgeyle bir binanın enerji sınıfı direkt ortaya çıkacak. Burada A, B, C sınıfları yeşil bina sınıfı dediğimiz sınıfta yer alacak. Bunlar devlet tarafından özel teşvikler almış olacak. Amaç, enerji kimlik belgesiyle binaların daha enerji verimli binalar hâline dönmesi için tüketiciyi teşvik etmek” diye konuştu.