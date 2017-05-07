Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa yakasının en prestijli yaşam merkezlerinden Atakent’in son parseli üzerine inşa edilen Bulvar Atakent’te ön satışlar başladı. Benzersiz konumuyla yüksek yatırım potansiyeline sahip projede ön satış dönemine özel ayrıcalıklar sunuluyor. Huzurlu ve dingin hayatı tercih eden aileler için geliştirilen projede, 2+1 dairelerin metrekaresi 4.700 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara sunuluyor.



AYDOĞAN: TAM ANLAMIYLA BİR AİLE PROJESİ İNŞA EDİYORUZ

Bulvar Atakent’in bölgenin son konut projesi olduğunu belirten Maksem Grup Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Aydoğan “Bulvar markamızın yeni halkasını İstanbul’un en hızlı değerlenen prestijli bölgesi Atakent’te hayata geçiriyoruz. Projemizde lokasyon avantajı ile birlikte birçok ayrıcalığı bir arada sunuyoruz. Eğitim ve sağlık kurumları ile çevrili bir bölgede yer alan Bulvar Atakent projemiz ailelerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirildi. En küçük dairelerin 2+1’den başladığı Bulvar Atakent tam anlamıyla bir aile projesi’’ dedi.



60 AY VADE FARKSIZ ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR

Konut alıcılarına lansman öncesi avantajlı fiyatlar sunan Ortak Girişim, aile odaklı projesinde en küçük dairelerin metrekaresini 4.700 TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcılarına sunuyor.

Modern ve konforlu bir yaşam vadeden projede cazip fiyatlarla daire sahibi olunurken, anlaşmalı bankalar aracılığıyla 60 ay vade farksız ödeme kolaylığı da sağlanıyor.

Projede; büyüklükleri 110 ile 184 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan konut tipleri yer alıyor.

Lüks ve konforlu bir yaşam vadeden projenin 2018’de teslim edilmesi planlanıyor.