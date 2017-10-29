Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

82 dönüm arazi üzerinde konumlandırılan Piyalepaşa İstanbul’da 1+0’dan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş Sokağı (AVS) da yer alıyor. 550 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki Alışveriş Sokağı’nda ulusal ve uluslararası 120 mağaza yer alıyor. 2 katlı Alışveriş Sokağı’nda mağazaların yanı sıra 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fastfood noktaları ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler bulunuyor. Yürüyüş yolu üzerindeki 2500 metrekarelik spor merkezinde fitness’tan basketbol sahasına, yüzmeden pilatese kadar birçok farklı sporu yapma imkânı bunuyor. Projede hayat ise 2018’de başlıyor.