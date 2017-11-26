Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü’nde geliştirdiği 500 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Huzurlu Marmara projesinde son aşamaya gelen ve konut teslimine hazırlanan Huzurlu İnşaat, Huzurlu Marmara Güneşli ve Bostancı projesinde de inşa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Huzurlu İnşaat’ın markalı projelerine konut alıcıları büyük ilgi gösterirken firma, talebi karşılamaya yönelik Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yeni yatırımlara odaklandı.

Huzurlu yapılar için Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösterdiklerini belirten Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, “Vatandaşlarımızı modern ve kaliteli evlerde ağırlamanın mutluluğu içindeyiz. “Huzurlu” markası yatırımcıları projelere çekiyor. Çünkü 1. sınıf işçilik, yüksek prim ve erken teslimi projelerimizde klasik hale getirdik. 500 konut ve 27 ticari ünitenin yer aldığı Huzurlu Marmara Beylikdüzü projemizde de erken teslim geleneğini sürdüreceğiz. Ekim 2018’de planlanan projemizde teslimleri erkene çekerek inşallah yeni yılın ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Huzurlu Marmara Bostancı ve Güneşli projelerimizde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Aile öncelikli projeler geliştiriyoruz. “Huzurlu” markamıza güvenen ve ilgi duyan yatırımcılara teşekkür ediyoruz. Yatırımcılar farklı lokasyonlarda yeni projelerimizin olup olmadığını soruyor, inşallah yakın zamanda Kentsel dönüşüm odaklı yeni yatırım hamlelerimizi başlatacağız” dedi.



HUZURLU MARMARA BEYLİKDÜZÜ TESLİME HAZIRLANIYOR

Beylikdüzü’nde inşa ettiği 500 konut ve 27 ticari üniteden oluşan “Huzurlu Marmara” projesini tamamlayan ve teslimleri erkene çeken Huzurlu İnşaat, 27.000 metrekare arsa, 18.320 bin metrekare inşaat alanı üzerinde konumlandırdığı projesinde; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip daire seçeneklerine yer veriyor. Yüzde 85’i yeşil alan ve peyzaj alanlarının yer aldığı projede; göletler, yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, fitness, futbol ve basketbol sahası, tenis kortu, kapalı havuz, kafe, sauna, tuz odası, buhar odası ve Türk hamamı yer alıyor.



GÜNEŞLİ’DE KONUT ALICILARINA KÂRLI BİR YATIRIM SUNUYOR

56 bin metrekarelik inşaat alanı üzerine konumlan Huzurlu Marmara Güneşli’de; kameralı güvenlik, spor salonu, sauna, yürüyüş parkurları, 340 araçlık kapalı otopark ve 200 metrekare büyüklüğünde yarı olimpik kapalı havuz yer alıyor. Yanı başında bulunan Metro ve otobüs durakları ile her yere ulaşım kolaylığı sağlayan proje, TEM ve E-5 Otoyollarının tam ortasındaki konumuyla da Basın Ekspres yoluna ve Atatürk Havalimanı’na kısa zamanda ulaşılabiliyor.



MAVİNİN HUZURU BOSTANCI’DA BÜTÜN DAİRELER SAHİPLERİNİ BULDU

Şehrin merkezi Bostancı’da hayata geçirdiği projesiyle konut alıcılarına adalar ve deniz manzaralı bir yaşam sunan Huzurlu İnşaat projede konut satışlarını tamamlarken, merkezi konumuyla dikkat çeken 1 dükkan yatırımcılara sunuluyor. Mahalle kültürünü yaşatacak konseptte projelendirilen Huzurlu Marmara Bostancı’da 47 daire ve ticari ünite yer alıyor.



Huzurlu Marmara Güneşli

Huzurlu Marmara Güneşli, bulunduğu bölgenin ortalama değerinin altındaki fiyatlarla konut alıcılarına kârlı bir yatırım imkânı sunuyor. Yeşille iç içe bir yaşama alanı sunan projede tamamı geniş kullanım imkanı sağlayan 2+1 ve 3+1 tiplerinde ferah daire seçenekleri bulunuyor. 289 adet daire ve 1.800 metrekareden oluşan 12 ticari alanın yer aldığı projede 2+1 daireler 135 metrekare, 3+1 daireler ise 155 metrekareden oluşuyor.