Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım 2018’de çok önemli kentsel projeleri hayata geçireceklerini belirterek İstanbul’da 3 bin adet sosyal konut projesi hedeflediklerini bildirdi. Piyasada yaşanan durgunluğa rağmen 2017’nin kendileri için iyi geçtiğini belirten Yıldırım, 2018 projeleri hakkında şu bilgileri verdi: İstanbul’da 800 bin civarında yenilenecek konut bulunuyor. Bakanlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda gayret sarf ediyor. Dönüşüm için devasa bir kaynak ayrıldı. Yerinde dönüşüm yapılacak. Bizim de kentsel dönüşüm projelerimiz olacak. Ağırlıklı olarak İstanbul’un Avrupa Yakası’nda gerçekleştireceğiz. İkitelli’de birkaç ay içerisinde ilk projemizi açıklayacağız. Anadolu Yakası’nda da Pendik’te 800 konutluk bir projeyi hayata geçireceğiz. Fabrikadan dönüşüm olacak. Ayrıca İstanbul’da 3 bin sosyal konut projesini hayata geçireceklerini dile getiren Yıldırım “Silivri’de 200 bin liranın altında daire satacağız. Yüksek talep gelmesi durumunda hak sahiplerini kura ile belirleyeceğiz” dedi. Kiptaş’ın’ın Silivri’de aldığı arsaya ilişkin eleştirilere yönelik ise Yıldırım “Orası tarım arazisi değil. Tamamen planlı bir arazi. Tamamen siyasi bir algı oluşturuyorlar. CHP’li milletvekili tamamen orada şovmenlik yapıyor” ifadelerini kullandı.

HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN

Konut fiyatlarındaki durgunluğa da değinen Yıldırım, kredi faizlerinin yüksek olduğunu vurguladı. Kendilerinin yüzde 1’in altında faiz oranıyla daire sattıklarını dile getiren Yıldırım “İnşaatçı olmayan insanlar inşaata girdi. Arsa paylarını şişirdiler, kâr marjlarını yükselttiler. İnşaat işini inşaat firmaları yapsın, siz de kendi işinizi yapın” diye konuştu.