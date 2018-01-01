Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Turan, TOKİ’nin konuta erişmekte zorlanan vatandaşlar için yegane kuruluş olduğunu belirtti. 2016’da 65 bin, 2017’de ise 65-70 bin arası konut ürettiklerini aktaran Turan “Bunlar Türkiye’de yapılan toplam konutun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor” dedi. Konut sektöründe satışların 2016’da 2015’e göre daha iyi olduğunu ifade eden Turan “2017 de 2016’ya göre satışlarda daha iyi bir yıldı ancak belli ekonomik segmentlerde biraz arz fazlası olabilir. Aralık ayında, en az üç beş bölgede satışa sunduğumuz konutun yaklaşık 10-20 katı müracaat aldığımız yerler var. Dolayısıyla sosyal konuta ihtiyaç duyulan ve arazi üretebildiğimiz her yerde çok hızlı konut yapımına devam edeceğiz” diye konuştu.