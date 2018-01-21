Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in merkezi konumundaki proje; Alsancak Limanı’nın hemen arkasında Alsancak Stadı’nın yanı başında yer alacak. Projenin; Alsancak ve Kordon’a yürüme, Metro ile havalimanına 20 dakika mesafede olduğu belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım; “Çok amaçlı kültür merkezi, kongre merkezi, hizmet ve turizm alanlarından oluşan projenin İzmir’e büyük katma değer oluşturacağını öngörüyoruz. Halk GYO ile İzmir’de geliştirdiğimiz projede çok iyi bir sinerji yakalandık. İstanbul Anadolu Yakası’nda da iki bölgede proje geliştirmek için görüşmelerimiz devam ediyor”dedi.