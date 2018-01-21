Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projeyi hayata geçiren YP İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, 2017'de Emlak Konut GYO ile yürüttükleri kampanyanın geçen yıla damgasını vurduğunu ve sektöre büyük katkı sağladığını belirtti. Koordinat Çayyolu projesinin Başkent'in en özel lokasyonunda yükseldiğini söyleyen Osman Cem Çankaya, “Koordinat Çayyolu'ndan ev almak isteyenlere yüzde 10'dan başlayan peşinatlarla, 0 faiz, üstelik 84 ay vade olanağı sunuyoruz. Şu ana kadar Emlak Konut'la yapılan 0 faizli kampanyaların hiçbiri bu kadar uzun planlanmamıştı. Bu kampanya, Koordinat Çayyolu gibi özel bir projeden ev sahibi olmak isteyenler için güzel bir fırsat” dedi.