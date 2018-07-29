Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projeden ev sahibi olmak isteyenler, istedikleri daireye göre yüzde 5 peşinat ve 3.500 TL'den başlayan taksitlerle kendi ödeme planlarını oluşturabiliyor.

Tamamı teras veya balkonlu, ferah ve konforlu yaşam alanları sunan 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı konseptlerdeki 407 daire, 9 villa ve ticari alanların yer aldığı Makyol Santral’da tek bir asansörle sosyal imkânlara ve çarşıya ulaşma imkânına sahip. Projede, cep sineması, etkinlik alanları, sakin çalışma alanları ile açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, barbekü alanları, fitness & spa gibi iyi yaşam ve spor imkânları bir arada yer alıyor.