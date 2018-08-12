Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışmaların tüm hızıyla ilerlediğini belirten Ocak şunları kaydetti; "26 Ağustos önemli tarih. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız buraya gelecekler ve Ahlat'a gidecekler. Onlar gelmeden önce 'hazırlıkları yerinde görelim, eksiklikleri yerinde tespit edelim, gerekli önlemleri alalım' dedik. İnşallah en geç ekim ayında da pırıl pırıl, dört dörtlük anahtar teslimi ile bu eseri teslim alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük projelerini açıklarken, buranın ismini 'Sultan Alparslan Havalimanı' olarak değiştirdi. İnşallah ona göre tabelalarımızı yerleştireceğiz. Çok da güzel bir isim oldu, büyük bir memnuniyet oluşturdu. 2 bin 400 metrekare üzerinde hizmet veren Muş DHMİ Terminal Binası, yeni yapılan çalışmalarla 12 bin metrekare üzerinde hizmet verecek.