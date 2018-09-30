Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKCİ



İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Kocaeli’de otogara çok yakın bir noktada konumlanan proje lokasyon avantajının yanı sıra cazip ödeme alternatifleriyle de öne çıkıyor. Firma, yüzde 10 + 10 indirimli fiyat avantajına ek olarak şirket bünyesinde vadelendirmeye de yer veriyor. Kazanca yönelik geliştirilen proje sınırlı sayıdaki daireleri kapsıyor.



CENGİZ KAVAN; “KOCAELİ’NİN PRESTİJLİ PROJESİNDE KAZANÇ VAR”

Kocaeli’de yüksek prim ve kazanç vadeden markalı projelere imza attıklarını belirten Kavanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan; “Armadakent 6 projemize konut alıcıları büyük ilgi gösteriyor. Dairelerin yüzde 80’inin sahiplerini bulduğu projemizde kazanca yönelik sınırlı sayıdaki dairelerimiz için yüzde 10 + 10 kampanyası başlattık. Estetik mimarisiyle Kocaeli’de örnek teşkil eden projemiz, lokasyon avantajı ile birlikte bölgesine ve yatırımcısına her geçen gün değer kazandıracak. Prestijli projemiz Armadakent 6’da lüksü ulaşılabilir kılıyoruz ve avantajlı fiyatlarla alıcılara sunuyoruz” dedi.