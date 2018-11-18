Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yenigün “Yurt dışında 2002 yılında 4 milyar dolar ciro yaparken 35 bin işçi götürüyorduk. Şimdi 30 milyar dolarlara çıktığımız dönemde 23-25 bine düştü. Niçin? Çünkü yurt dışına götürdüğümüz işçiler dönüşte bize ağır yükler getiriyor. Ekonomi, Maliye, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, Birliğimizle ortak bir çalışma yaparak bir kanun teklifi hazırlamıştı. İhtilaflara büyük ölçüde çözüm olacak ve Türk iş gücü istihdamını artırmamıza imkân sağlayacak bu teklifin kanunlaşmasını sektörümüz ve Türkiye ekonomisi adına son derece önemsiyoruz” dedi.