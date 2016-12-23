TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab’da 3 gün içinde 16 Mehmetçik şehit oldu. Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab'da hayatını kaybeden 16 şehidimiz memleketlerinde uğurlandı.
EL BAB ŞEHİTLERİ YAN YANA
Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab’da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, son yolculuğuna yan yana uğurlandı. Şehit Mehmet Kökkaya’nın 2 yaşındaki kızı Elif’in babasının fotoğrafıyla oynarken ağlamaya başlaması yürek dağladı.