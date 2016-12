Türkiye Gazetesi

Bir dizi açılış ve ziyaretler nedeni ile Manisa’ya gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk ziyaret Şehzadeler’e

Bakan Arslan ilk ziyaretini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e yaptı. Bakan Arslan’a ziyaret esnasında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve teşkilat mensupları eşlik etti.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yaptığı yatırımların her Türk vatandaşının göğsünü kabarttığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Gerçekten de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız, her şeyden önce bu ülkenin bir evladı olarak bizlerin göğsünü kabartıyor. Yaptığınız hizmetler, yatırımlar ve açılışlarla bu ülkenin vatandaşları olarak her birimiz iftihar ediyoruz. Böylesine büyük ve önemli hizmetlere imza attığınız için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sayın bakanımıza ve şahınızda tüm ekibinize, şahsım ve halkımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Allah güç kuvvet versin, yolunuz açık olsun, inşallah daha güzel hizmetlere vesile olsun. Burası Manisa Şehzadeler ilçesi, gece nüfusu 170 bin, gündüz de şehrin tam merkezi olduğumuz için de duruma göre 300 bin civarında bir nüfusumuz oluyor. Ecdadımızın yadigârı olan tarihi eserlerimiz burada. 1313 yılında beylikler döneminde Saruhanbey tarafından fethedilen Manisa, ilk dönem 1363 tarihli Ulucami’miz, bu toprakların bire İslam beldesi olduğunun âlemi şeklinde asırlara meydan okuyarak ayakta durmaktadır. Yine aynı şekilde tarım, ticaret ve turizm ilçemizde gelişmiştir. Bizlerde 30 Mart 2014’ten bu yana bu şehrin hizmetkârı olarak zorluklara ve kuruluş sıkıntılarına rağmen, sorunları Milletvekillerimizin ve Hükümetimizin destekleri ile aşarak daha güzel hizmetleri yapabilmek için çalışıyoruz. Bugün sizleri Şehrimizde, Şehzadeler Belediyemizde misafir etmek bizleri çok mutlu etti” dedi.



“Halkımızın güçlü desteği ile hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz”

Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü bir şekilde desteklemesi ile birlikte Türkiye’de güçlü bir istikrar ortamının oluştuğunu ifade eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Şehzadeler Belediyemize ve Belediye Başkanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Milletvekili arkadaşlarımız ile daha önce de konuşmuştuk. Olağan üstü gayretlerinizin olduğunu biliyorum. Belediyeyi yeniden yapılandırmak, ayağa kaldırmak adına olağan üstü gayretleriniz var. Bu anlamda hizmetleri de ileriye taşımak konusunda. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ile ilgili iltifatkar kelimler içinde teşekkür ediyorum. Ben bu bakanlığın içerisinde daha önce de bir bürokrat olarak ta bulunmuş biri olarak memnuniyetimi her platformda ifade ediyorum. Bakanlıkta bulunmuş biri olarak, biz Ulaştırmacılar olarak geçmişten beri hep Ülkemizin bir köprü konumunda olduğunu ancak bizim bundan yararlanamadığımızı ifade ediyorduk. Dolayısı ile ulaştırma ile uğraşanların hepsinin memnuniyeti şudur; ‘Allah razı olsun bu milletten, Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarını çok güçlü bir şekilde desteklediler. Bir istikrar ve güven oluştu. Bu istikrar ve güvene bağlı olarak ta destek hep arttı. Böyle olunca da Türkiye’de bütün ulaştırma alanlarında gerçekten de olağan üstü işler yapıldı. Bu yapılanlarda insanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu memnuiyeti gördükçe bizim arkadaşlarımız da bu çalışmaları yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorlar. Bu nedenle bu hizmetlerin hayata geçmesinde katkısı olan iki tane kahraman vardır. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları, ikincisi ise halktır. Bu hizmetlerimiz bu memnuiyetler arttıkça devam edecek. Şehzadeler şehrimizde kalkınma hızı tüm Türkiye’mizde olduğu gibi hızla devam edecek, çünkü bu coğrafya bizlerin omzuna bu görevleri yüklüyor. İnşallah bizler hep birlikte bunların gereklerini yapacağız” dedi.



Ziyaretin sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a mesir sepeti ve Saruhanbey’in türbesini simgeleyen ve Manisa’da şehzadelik yapmış olan padişahların resminin bulunduğu bir plaket hediye etti.



Yunusemre Belediyesini de ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve beraberindeki heyet Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi de makamında ziyaret etti.



Yüksek hızlı tren konusunda destek istedi

Yaptıkları çalışmalar hakkında Bakan Arslan’a bilgi veren Belediye Başkanı Çerçi, ilçe sınırları içerisinden geçecek hızlı tren hattı konusunda Bakan Arslan’dan destek istedi. Başkan Çerçi, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız Türkiye’nin en büyük yatırımcı kurumlarından bir tanesi. Biz de büyükşehir yasasından sonra kurulan 2 yeni merkez ilçeden birisiyiz. İlin en büyük ilçesiyiz. Yaklaşık 220 bin nüfusumuz var. Organize Sanayi Bölgemiz ve üniversitemizle yoğun göç alan bir ilçeyiz. İlçemizde faaliyette bulunan sanayilerde 65 bin insanımız çalışıyor. İzmir’den ilçemize günde ortalama 15 bin çalışan geliyor. Bir o kadar da üniversitede okuyan öğrenci sirkülasyonu var. Tarım ve sanayinin gelişmiş olduğu bir ilçeyiz. Yeni bir belediye olmamızdan kaynaklanan sorunlarımız var. Beklentilerimiz büyük. İlçemizin Muradiye Mahallesinden geçen hızlı tren hattı var. Bu konuda da yardım istiyoruz. Bizler ilçemizin gelişmesi için belediye olarak çalışıyoruz. Toplu konut, kentsel dönüşüm, modern pazaryeri, kent meydanı gibi güzel projelerimiz var. Bakanlık olarak ilgili konularda sizlerden de destek görüyoruz. Duyarlılığınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor; çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” diye konuştu.



‘Çalışmalarınızdan haberdarız’

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Belediye Başkanı Çerçi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Başkan Çerçi’yi kutlayan Bakan Arslan, “Başkanımızın yaptığı çok değerli işler var. Şunu belirtmek isterim ki yaptığınız çalışmalardan haberdarız. Eminim ki şu an yaptıklarınızın 10’da birinden dahi bahsedemediniz. Özellikle Manisa’dan geçecek yüksek hızlı tren güzergahında belediyemizin hangi ihtiyaçları varsa karşılayacağız. Çünkü belediyelerimizin çalışmalarına katkı sağlamamız gerekiyor. Amacımız Manisalıların hayatını kolaylaştırmak. Bu konuda çalışma arkadaşlarım üzerine düşen görevi yapıyor. Başkanım da, Manisalılar da bu konuda rahat olsun. Bu projeleri de çok hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Değerli başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanım bilsin ki bakanlık olarak üzerimize her ne düşüyorsa sayın milletvekillerimizin paylaştığı her konuyu sonuna kadar takip edip gereğini yaparız. Gerek yüksek hızlı trenin yapılmasıyla ilgili gerek şehirden geçtiğinde hayatı kolaylaştıracak noktaları yapacağız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Manisa’ya sıklıkla gelemesek de milletvekillerimizle sıklıkla görüşüyoruz. Belediyemize, çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.



Ziyarette Başkan Çerçi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanına günün anısına tezhip sanatının güzel bir örneğinin sergilendiği tablo ile kentin simgesi olan mesir macunu ve ürünlerinin yer aldığı çeşitli hediyeler takdim ederken; Bakan Arslan Yunusemre Belediyesi anı defterini imzaladı.