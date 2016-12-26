Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen soruşturmada, Siirt ve diğer illerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda firari olarak aranan 7 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca, 29 Kasım 2016 ve 02 Aralık 2016 tarihli operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Aralık 2016’da adli makamlara sevk edilen 2 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere “Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı” kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.