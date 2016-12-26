Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen soruşturmada, Siirt ve diğer illerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda firari olarak aranan 7 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca, 29 Kasım 2016 ve 02 Aralık 2016 tarihli operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Aralık 2016’da adli makamlara sevk edilen 2 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere “Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı” kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.
Siirt'te FETÖ'den 7 gözaltı
26.12.2016 - 17:52 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Siirt,fetö,
432549 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/432549.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER