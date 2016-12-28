Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin kara sınırlarında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 929 kişi yakalandı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "Günlük faaliyetlere" yer verildi. Buna göre, Suriye'den 849, Irak ve İran'dan da birer kişi, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçme girişiminde bulunurken yakalandı. Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye teşebbüs eden ise 78 kişi hakkında işlem yapıldı. Müdahaleler sırasında Irak sınırında 3 av tüfeği, 21 adet 62 milimetre çapında mühimmat, 3 bin 470 paket sigara, 9 kilogram gıda malzemesi, 139 adet kuş, İran hududunda ise 31 tüfek ele geçirildi.