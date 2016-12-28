Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay 34 muvazzaf asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26' sının ise Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu bildirildi.