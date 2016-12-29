Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemiş, 6 üniversite öğrencisi göz altına alınmıştı. Savcılığa sevk edilen 6 öğrenci, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 