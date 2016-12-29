Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemiş, 6 üniversite öğrencisi göz altına alınmıştı. Savcılığa sevk edilen 6 öğrenci, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'de PKK operasyonu
29.12.2016 - 10:02 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 öğrenci tutuklandı.
Etiketler : çanakkale,operasyon,
433272 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433272.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER