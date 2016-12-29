Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Terör örgütüne üye olmak” suçundan aranması bulunan DBP il yöneticisi N.Ş., partisinin Bağlar ilçesindeki binası önünde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen N.Ş. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Terörden aranan DBP'li yönetici yakalandı
29.12.2016 - 11:41 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da terör suçlamasıyla aranan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi bir kadın, parti binası önünde yakalandı.
Etiketler : diyarbakır,
433318 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433318.aspx
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