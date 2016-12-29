Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Terör örgütüne üye olmak” suçundan aranması bulunan DBP il yöneticisi N.Ş., partisinin Bağlar ilçesindeki binası önünde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen N.Ş. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 