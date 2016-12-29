İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılıkça yürütülen terör örgütü DAEŞ'e yönelik soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine bastı. Kent merkezi ve Kemalpaşa ilçesindeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu iddia edilirken, yine sosyal medyada örgütü destekleyici paylaşımlarda bulundukları da öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
İzmir'de DAEŞ operasyonu, gözaltılar var
29.12.2016 - 11:52 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : izmir,daeş,daeş operasyonu,
433323 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433323.aspx
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