Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılıkla da mücadele eden Mehmetçik, şartlar ne olursa olsun 24 saat boyunca görevinin başından ayrılmıyor. Çukurca’da 2 bin 450 rakımlı Hisar Dağı’ndaki üs bölgesinde görev yapan Dağ Komando Tugayı’na bağlı Mehmetçik, zirvede okuduğu Komando Andı ile terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. 2. Komando Tabur Komutanı Binbaşı Cemal Akpınar, Türk bayrağını, Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik’in şehit olduğu tepede açtıklarını söyledi. Akpınar, “Al bayrağımızı dalgalandırmak ve aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü devam ettirmek maksadıyla 2 bin 450 metrede, 3 metreye varan kar kalınlığında, eksi 22 dereceyi bulan soğuklarda milletimizin emrinde görev yapmaya devam ediyoruz” dedi.