Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy’de yeni yılı kutlamak için toplanılan bir eğlence merkezindeki insanları hedef alan olay, Avrupa ve ABD’deki bazı saldırıları akla getirdi. Kalabalıkların üzerine ateş açılarak yapılan saldırılar, çok sayıda can kaybına yol açtı. Bu tür saldırıların ilk örneği Fransa’da görüldü. 13 Kasım 2015’te, Paris’i kana bulayan saldırılarda, Bataclan tiyatrosu da hedef alındı. Yerel saatle 21.40’ta ABD’li rock grubu Eagles of Death Metal konseri sırasında içeri giren saldırganlar, kalabalığın üzerinde ayrım gözetmeden ateş açtı. Olay anında yaklaşık bin 500 kişinin olduğu tiyatro kan gölüne dönerken, saldırganlar, kaçamayan yüze yakın kişiyi de rehin aldı. Daha sonra yaklaşık 20 dakika boyunca içeridekilerin üzerine ateş açıldı, el bombaları atıldı. 22.15 sularında olay yerine gelen polis, 00.20’de harekete geçti. Yaklaşık 3 dakika süren müdahale sırasında, iki saldırgan üzerlerindeki bombaları patlatırken, üçüncü saldırgan polis tarafından vuruldu. DEAŞ’ın üstlendiği olay, Fransa tarihine “en kanlı silahlı saldırı” olarak geçerken, sadece Bataclan’da 89 kişinin öldüğü açıklandı. O gün Bataclan ve Paris’in diğer bölgelerindeki saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından terörle etkin mücadele için OHAL ilan edildi.

ABD’DE 50 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

12 Haziran 20016’da bu kez, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kenti hedef alındı. Eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne önce silahlı saldırı düzenledi, ardından da çok sayıda kişiyi rehin aldı. Olayda, 50 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. 29 yaşındaki Afgan asıllı ABD vatandaşı Ömer Metin’in gerçekleştirdiği saldırıyı, DEAŞ üstlendi. Metin, olaydan hemen önce 911’i arayarak terör örgütü DEAŞ’e biat ettiğini açıklayarak, saldırıya gerekçe olarak da ABD’nin DEAŞ emirlerinden Ebu Vahab’ı öldürmesini gösterdi. Gece 02.02’de başlayıp, 05.14’te saldırganın öldürülmesiyle sonuçlanan olay, ABD tarihine “tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş en kanlı saldırı” olarak geçti.