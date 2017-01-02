Türk askeri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunuyor. Komandolar şu anda El Bab operasyonu çerçevesinde bölgede sıcak çatışmalara giriyor. İşte bu ortamda sosyal medyada paylaşılan bir video büyük beğeni topladı.
KOMANDO MARŞINI SÖYLEDİLER
Sosyal medyada paylaşılan videoda Türk komandoları hep bir ağızdan gür bir sesle 'komando marşı'nı söylüyorlar.
Türk komandosu Suriye'yi böyle inletti
02.01.2017 - 14:06 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda bulunan komandoların sosyal medyada yayınlanan "komando marşları" büyük ilgi gördü.
Türk askeri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunuyor. Komandolar şu anda El Bab operasyonu çerçevesinde bölgede sıcak çatışmalara giriyor. İşte bu ortamda sosyal medyada paylaşılan bir video büyük beğeni topladı.
Etiketler : Suriye,Türk komandosu,fırat kalkanı,
434468 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434468.aspx
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