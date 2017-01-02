Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk askeri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunuyor. Komandolar şu anda El Bab operasyonu çerçevesinde bölgede sıcak çatışmalara giriyor. İşte bu ortamda sosyal medyada paylaşılan bir video büyük beğeni topladı.



KOMANDO MARŞINI SÖYLEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan videoda Türk komandoları hep bir ağızdan gür bir sesle 'komando marşı'nı söylüyorlar.