Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’in koordinesinde yürütülen Karlov suikastine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Altıntaş’ın cep telefonuna ve evinde bulunan bilgisayara el konulmuştu. Dijital verilerinin incelemesi devam eden Altıntaş’ın bilgisayarında, Karlov’un fotoğrafı çıktı. Altıntaş’ın ayrıca, Büyükelçiyle ilgili bilgi toplamak için biyografisine baktığı da ifade edildi. Suikast günü sergi açılışında Karlov olmasa bile Altıntaş’ın büyükelçilikten herhangi birine saldırı düzenleyeceği bildirildi.

KARISI İTİRAFÇI OLDU

Yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılık, Altıntaş’ın bir Rus “telekız”la bağlantısını bulmuştu. Daha sonra Rus heyet tarafından Moskova’da bulunarak sorgulanan kadının, Altıntaş’ı teşhis ettiği ve Keçiören’deki evinde birliktelik yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

Altıntaş’ın Demetevler’de aynı evi paylaştığı polis memuru Sercan B. de savcılığa verdiği ifadede örgüt bağlantısını reddetti. Ancak karısı itirafçı oldu. Karısı örgüt bağlantısını kabul ederken, eşi Sercan B. ile “cemaat evliliği” yaptığını söylediği öğrenildi.