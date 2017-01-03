Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazipaşa’da yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski İlçe Milli Eğitim Müdürü, siyasi parti temsilcileri, memur ve mühendislerin de aralarında bulundu 4'ü kadın 19 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan ve firari olduğu öğrenilen bir kişi hakkında da arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan eski İlçe Milli Eğitim Müdürü M.A., aile hekimi H.Y. ile M.B.A., N.Ö., B.Y., A.K., M.B., İ.T., C.O., M.E., T.S., M.O., D.A.K., E.E., M.Y., S.D., S.T., Y.S. ve M.A. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.