Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğretmen, eczacı ve memurların da aralarında bulunduğu 10 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerdeki aramanın ardından gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
Zanlıların, FETÖ'nün Kahramanmaraş askeri sorumluları olduğu belirtildi.
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
03.01.2017 - 16:55 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün askeri sorumlusu olduğu öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğretmen, eczacı ve memurların da aralarında bulunduğu 10 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kahramanmaraş,
434829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434829.aspx
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