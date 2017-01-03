Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğretmen, eczacı ve memurların da aralarında bulunduğu 10 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramanın ardından gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Zanlıların, FETÖ'nün Kahramanmaraş askeri sorumluları olduğu belirtildi.