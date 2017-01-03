Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Meder Abakirov tarafından yapılan yazılı açıklamada "Iakhe Mashrapov adlı şahıs, 3 Ocakta 07.00 sıralarında Türkiye’den gelerek Bişkek ‘Manas’ havalimanına inmiştir. Oradan da havalanarak Oş’a 09.00’da inmiştir. 1988 doğumlu Iakhe Mashrapov’u doğum yeri olan Kara-Su’da polis görevlileri sorguya çektiler. Neticede onun terörle ilgisi olmadığı anlaşıldı. İstanbul’da terör olayı olduğu gün kendisi Kırgızistan’da idi" denildi. Mashrapov’un Kırgızistanlı gazetecilere verdiği röportajı da yayınlayan Kırgızistan Büyükelçiliği, Mashrapov’un "1 Ocakta Bişkek’ten İstanbul’a hareket etmiştim. Ticaretle ilişkili işlerimi bitirdikten sonra havalimanına geldim. Uçağa bindiğimde Türk polisleri beni yakalayarak 1 saat sorguya çektiler. Onun için Bişkek uçağı 1 saat tutuldu. Sonunda polisler terör olayıyla ilgili sorguya çektiklerini ve zanlıya bir az benzediğimi söyleyerek özür dileyerek yolcu ettiler" sözlerine yer verdi.



O pasaportun sahibi konuştu

Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Bişkek'te ortaya çıktı. Bu sabah İstanbul'dan Bişkek'e gelen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov pasaportun kendisine ait olduğunu açıkladı. Görüntüsü yayınlanan teröriste benzerliğinden dolayı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve 1 saatlik sorgunun ardından özür dilenerek serbest bırakıldığını söyleyen Mashrapov ," Ben Türkiye'de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım"dedi. 2011 yılından bu yana ticaret için Türkiye'ye sıklıkla gidip geldiğini söyleyen 28 yaşındaki Akhe Mashrapov'un açıklamaları Turmush adlı Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı.