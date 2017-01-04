Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitici, öğretmen olarak öğrenciye bir ideal veremediklerini savunan Prof. Dr. Başkurt, ailelerin evlerde gettolara ayrıldığını aktardı. Her odada bir televizyon bulunduğunu, çocukların odasına, kapıyı çalmadan girilemediğini söyleyen Prof. Dr. Başkurt, ailelerin evde birlikte kahvaltı bile yapmadığını söyledi. Çocukların akraba ziyaretine dahi gitmediğini dile getiren Başkurt, şu değerlendirmelerde bulundu: “Akıllı telefonları var, interneti var. Kapıyı kilitliyor seni almıyor odasına. Aileler işlev görmüyor. Çocukları biz eğitmiyoruz şu anda internet, bilgisayar yetiştiriyor. Başıboş yani. O zaman DEAŞ, meaş çıkıyor alıp götürüyor. Kendilerini ifade edecekleri imkan sunacaksınız. Yoksa ODTÜ’den de İTÜ’den de DEAŞ’lısı da çıkar, diğerleri de” dedi.