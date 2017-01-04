Eğitici, öğretmen olarak öğrenciye bir ideal veremediklerini savunan Prof. Dr. Başkurt, ailelerin evlerde gettolara ayrıldığını aktardı. Her odada bir televizyon bulunduğunu, çocukların odasına, kapıyı çalmadan girilemediğini söyleyen Prof. Dr. Başkurt, ailelerin evde birlikte kahvaltı bile yapmadığını söyledi. Çocukların akraba ziyaretine dahi gitmediğini dile getiren Başkurt, şu değerlendirmelerde bulundu: “Akıllı telefonları var, interneti var. Kapıyı kilitliyor seni almıyor odasına. Aileler işlev görmüyor. Çocukları biz eğitmiyoruz şu anda internet, bilgisayar yetiştiriyor. Başıboş yani. O zaman DEAŞ, meaş çıkıyor alıp götürüyor. Kendilerini ifade edecekleri imkan sunacaksınız. Yoksa ODTÜ’den de İTÜ’den de DEAŞ’lısı da çıkar, diğerleri de” dedi.
Aileler dikkat! İnternetteki büyük tehlike...
04.01.2017 - 07:02 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 07:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Dekanı Prof. Dr. İrfan Başkurt, eğitim ve aile yapısındaki eksikliklere ve yanlış uygulamalara ilişkin soruları cevapladı.
Etiketler : internet,
434965 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/434965.aspx
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