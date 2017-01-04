Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Akçakale-Ceylanpınar karayolu Gülveren Mahallesi'ndeki bir menfeze patlayıcı yerleştirildiği bilgisine ulaştı. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş C4 tipi patlayıcı buldu. Karayolunu ulaşıma kapatan ekipler, patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından karayolu ulaşıma açıldı.
Şanlıurfa'da menfeze yerleştirilmiş patlayıcı bulundu
04.01.2017 - 18:10 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı bulundu.
Etiketler : Şanlıurfa,haberler,son dakika haberleri,
435190 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435190.aspx
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