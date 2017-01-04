Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Akçakale-Ceylanpınar karayolu Gülveren Mahallesi'ndeki bir menfeze patlayıcı yerleştirildiği bilgisine ulaştı. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş C4 tipi patlayıcı buldu. Karayolunu ulaşıma kapatan ekipler, patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından karayolu ulaşıma açıldı.