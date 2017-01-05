Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. İzmir kent merkezinde saat 16.10'da patlama meydana geldi. Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi yakınındaki patlama kentin büyük bölümünden duyuldu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir'de adliye binası yakınlarındaki patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. İzmir Bayraklı' da adliye binası yakınlarındaki patlamada yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı Patlamanın ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda 2 teröristi öldüren kurşunların başlarından isabet aldığı görülüyor.





SİYAH MONTLU, BEYAZ BERELİ TERÖRİST ARANIYOR

1 teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Polis siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.