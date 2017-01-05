Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışına yakın bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerden 2’si olay yerinde öldürülürken, kaçan terörist ile polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti. Saldırıda bir polis ve bir adliye çalışanı şehit oldu.

BAVUL DOLUSU CEPHANE

İzmir'deki hain terör saldırısı sonrası Valisi Erol Ayyıldız açıklamalarda bulundu. Vali Ayyıldız, "Başımız sağ olsun hepimize geçmiş olsun. Adliye önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada içinde olan teröristler kaçarken bombalı aracı patlattılar ve bunu sonucunda da maalesef bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane. Tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlar emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok az bir zayiatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında 2 adet kalaşnikof tüfek ayrıca RPG 7 ve ona ait 7 tane fişek olmak üzere ve 8 tane el bombası ele geçirilmiş." diye konuştu.