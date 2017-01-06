İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirerek bir çok kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul'da FETÖ operasyonu
06.01.2017 - 08:15 | Son Güncelleme: 06.01.2017 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Etiketler : İstanbul,fetö,
435597 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435597.aspx
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