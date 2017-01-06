Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Hatay'da terör operasyonu: 12 gözaltı
06.01.2017 - 09:06 | Son Güncelleme: 06.01.2017 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Hatay,
435604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/435604.aspx
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