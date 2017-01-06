Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. 
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 