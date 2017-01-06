Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir'deki saldırıyla ilgili şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bozdağ, "Teröristlerin kimlikleri belirlendi ancak güvenlik gerekçesiyle açıklamıyoruz. Eylemi PKK'nın yaptığında tereddüt yok" dedi.

"Bütün Türkiye'ye, 81 ilimize karşı yapılmış bir terör saldırısıdır" diyen bulunan Bozdağ, "Terör kardeşlik hukukumuzu yok edemeyecektir. Mücadele daha da etkinleştirilerek daha da kararlı bir şekilde devam ettirilecektir. Türkiye, yaklaşık 10 civarında terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülkedir." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,"Hastanelerde tedavi edilen yaralılardan 2’ si taburcu edildi. Yaralı 2 polis, 3 avukat ile 2 sivil vatandaşın tedavisi devam ediyor" dedi